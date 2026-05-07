«Чего вы ожидали?» Создатель «Пацанов» — о реакции зрителей на «филлеры» в пятом сезоне

Создатель сериала «Пацаны» Эрик Крипке прокомментировал недовольство многих зрителей по поводу сюжета пятого сезона шоу. Некоторые пользователи Сети жалуются на то, что события в финальном сезоне развиваются медленно, а некоторые эпизоды и вовсе можно назвать филлерами.

Шоураннер заявил, что его удивляет подобная реакция фанатов. Крипке отметил, что авторы просто не могли себе позволить себе показывать эпичные битвы каждый эпизод. К тому же они бы сместили сюжетный фокус на себя.

Я вижу много недовольных комментариев в интернете, мягко говоря. И я думаю: «Чего вы ожидали? Масштабные битвы в каждом эпизоде?» Во-первых, нам это не по карману, а во-вторых, это было бы бессмысленно. Во время написания сценария я не думал: «О да, мы готовим филлеры. Так что кому какое дело?» Мы все тогда думали, как проработать арки персонажей.

Пятый сезон «Пацанов» почти завершился — 13 мая выйдет седьмой эпизод, а 20-го числа сериал окончательно подойдёт к концу.

