Вышел трейлер комедии «Робоняня» по вселенной «Не одна дома» — премьера 18 июня

Кинокомпания «Атмосфера Кино» представила трейлер фильма «Робоняня». Комедия по вселенной фильмов «Не одна дома» выйдет в кинотеатрах России 18 июня.

Сюжет ленты расскажет о героине второй части франшизы по имени Злата. Она мечтает попасть на школьный бал и впервые поцеловаться там. Злата хитростью остаётся одна дома на каникулы, но под присмотром экспериментального робота. Теперь героине предстоит перехитрить няню и попасть на бал.

Главную роль вновь сыграла Ева Смирнова («Мой папа — медведь»). В актёрском составе также задействована знаменитая семья блогеров Денис, Елена и Василиса Кукояки. Режиссёром выступил Максим Максимов («Родительский дом»).