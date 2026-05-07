Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Актриса подала в суд на Джеймса Кэмерона за кражу её внешности для «Аватара»

Актриса подала в суд на Джеймса Кэмерона за кражу её внешности для «Аватара»
Комментарии

Актриса К’Орианка Килчер подала судебный иск на канадского режиссёра Джеймса Кэмерона. Звезда фильма «Новый свет» заявила, что создатель «Аватара» использовал её внешность для создания образа героини Нейтири без разрешения.

В документе сообщается, что сразу после выхода картины 2005 года актрисой и заинтересовался Кэмерон. Команда постановщика из Lightstorm Entertainment создала трёхмерные макеты лица Килчер, после чего передала получившиеся результаты студиям по созданию спецэффектов без её согласия.

То, что сделал Кэмерон, не было вдохновением, это была кража. Он взял уникальные биометрические черты лица 14-летней девушки из коренного населения Америки, пропустил их через промышленный производственный процесс и получил миллиарды долларов прибыли, ни разу не спросив у неё разрешения. Это не кинопроизводство. Это кража.

Сама Килчер в документе заявляет, что произошедшее глубоко неправильно не только с финансовой, но и моральной точки зрения. Девушка не предполагала, что именитый постановщик может взять её образ без разрешения, ничего ей не сообщив.

По итогам иска актриса планирует возместить убытки, обнародовать ситуацию и наложить судебный запрет на подобные случаи в будущем. Сам Кэмерон пока не комментировал судебный иск.

Материалы по теме
Теннис, скандалы и амбиции: каким получился сериал «Первая ракетка»
Теннис, скандалы и амбиции: каким получился сериал «Первая ракетка»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android