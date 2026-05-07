Актриса подала в суд на Джеймса Кэмерона за кражу её внешности для «Аватара»

Актриса К’Орианка Килчер подала судебный иск на канадского режиссёра Джеймса Кэмерона. Звезда фильма «Новый свет» заявила, что создатель «Аватара» использовал её внешность для создания образа героини Нейтири без разрешения.

В документе сообщается, что сразу после выхода картины 2005 года актрисой и заинтересовался Кэмерон. Команда постановщика из Lightstorm Entertainment создала трёхмерные макеты лица Килчер, после чего передала получившиеся результаты студиям по созданию спецэффектов без её согласия.

То, что сделал Кэмерон, не было вдохновением, это была кража. Он взял уникальные биометрические черты лица 14-летней девушки из коренного населения Америки, пропустил их через промышленный производственный процесс и получил миллиарды долларов прибыли, ни разу не спросив у неё разрешения. Это не кинопроизводство. Это кража.

Сама Килчер в документе заявляет, что произошедшее глубоко неправильно не только с финансовой, но и моральной точки зрения. Девушка не предполагала, что именитый постановщик может взять её образ без разрешения, ничего ей не сообщив.

По итогам иска актриса планирует возместить убытки, обнародовать ситуацию и наложить судебный запрет на подобные случаи в будущем. Сам Кэмерон пока не комментировал судебный иск.