Детали патча «Луна 7» с регионом Снежная для Genshin Impact раскроют 8 мая

Комментарии

Студия HoYoverse объявила о проведении стрима, посвящённого обновлениям в игре Genshin Impact. Трансляция на официальных каналах разработчиков начнётся 8 мая в 15:00 мск на Twitch и YouTube.

На стриме авторы проекта расскажут о новом регионе Снежная и раскроют подробности сюжета. Разработчики также расскажут о патче «Луна 7» и представят тизер. Кроме того, пользователей ждут промокоды и другие награды, которые объявят на трансляции.

Снежная появится в игре 12 августа. Особенностью данного обновления станет то, что регион вдохновлён российской культурой. Ожидается, что вместе с апдейтом в Genshin Impact добавят соответствующих персонажей.

Комментарии
