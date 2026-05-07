Русский трейлер фильма «Беспечный возраст» со звездой «Марти Великолепного» — выход 4 июня

Компания U Films представила трейлер фильма «Беспечный возраст». Комедия официально выйдет в российском прокате 4 июня.

Картина расскажет о девушке по имени Кеннеди. В разгар лета она оказывается близка к отчислению из университета. Героиня решает устроить большую вечеринку с друзьями, чтобы сбежать от проблем.

Главную роль сыграла звезда фильма «Марти Великолепный» Одесса Эзайон. В ленте также снялись Мэйсон Гудинг («Хороший доктор»), Майкл Влэмис («Новенькая»), Тайлер Альварес («Американский вандал») и другие актёры. «Беспечный возраст» вышел в американских кинотеатрах в августе 2025 года и был высоко оценён критиками: на агрегаторе Rotten Tomtaoes он получил 81% свежести.