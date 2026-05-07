Стартовали съёмки мелодрамы «Стихия» от звезды «Универа» Маши Кошиной

Компания «Кинотека» сообщила о старте съёмок фильма «Стихия». Дата выхода семейной мелодрамы в российском прокате пока неизвестна.

Фото: «Кинотека»

Сюжет расскажет о 14-летней Варе — заменкутой девочке, которая отправляется в конный лагерь своих бабушки и дедушки. Там она встречает дикую лошадь по кличке Стихия. Между ними возникает особая связь, и героиня решает доказать, что животное тоже заслуживает любви.

«Стихия» стала режиссёрским дебютом Маши Кошиной — актрисы, известной по сериалам «Универ. 13 лет спустя» и «Няня Оксана». В проекте сыграли Александра Бабаскина («Легенды наших предков»), Станислав Ярушин («Универ»), Матвей Кулагин («Радар»), Олеся Иванченко («Тик-Так») и другие актёры.