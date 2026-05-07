«Шедевр ужасов о любви»: критики высоко оценили хоррор «Обсессия»

15 мая состоится мировая премьера фильма ужасов «Обсессия». Многие критики уже посмотрели хоррор и высоко оценили его: на агрегаторе Rotten Tomatoes он получил 96% свежести.

Большинство обозревателей хвалят картину за оригинальную идею о крайне навязчивых отношениях: лента способна напугать зрителей именно своей реалистичностью. Некоторые критики отмечают, что фильм получился настолько глубоким, что вызывает интерес даже после повторного просмотра. Ругают «Обсессию» за слишком слабый юмор, который портит общее напряжение.

Что пишут критики про фильм ужасов «Обсессия»:

Циничная и извращённая история любви, которая с головой погружается в ужас того, к чему могут привести чрезмерно навязчивые отношения. Режиссёр Карри Баркер создал новый хоррор-шедевр этим ужасающим произведением.

«Обсессия» дарит плодотворную, медленно нарастающую панику, которая, опираясь на реальность, постоянно усиливается, пока не будет достигнуто состояние «полного разрушения». Она устойчива, напряжена и жестока.

Это фильм, который сразу же заслуживает повторного просмотра, и, посмотрев его уже дважды, я могу только представить, какие открытия меня ждут при неизбежном третьем просмотре.

«Обсессия» — это гораздо больше, чем просто рекламный трюк. Фильм представляет собой зловеще искажённую интерпретацию старой поговорки «Будь осторожен со своими желаниями». Наполненный проницательными комментариями, пугающими моментами и шокирующими сценами.

Как серия отвратительных шуток, «Обсессия» — достойный дебют. Но после того, как спал адреналин, мне захотелось чего-то более содержательного.

«Обсессия» расскажет о парне по имени Беар — безнадёжном романтике, который влюблён в девушку Ники. Однажды он находит волшебную палочку, которая исполняет желания. Парень загадывает, чтобы Ники полюбила его больше всех на свете. Желание исполняется, но девушка становится слишком одержима Беаром. Картина также официально выйдет в российский прокат 21 мая.