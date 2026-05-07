У GTA 6 забрали «Игру года»: приключение Mixtape получило 94 балла от критиков

7 мая состоялся релиз игры Mixtape — музыкального приключения от студии Beethoven & Dinosaur. Многие критики уже ознакомились с проектом и опубликовали свои обзоры.

Так, на агрегаторе OpenCritic игра получила 94 балла из 100. Обозреватели хвалят проект за трогательный сюжет, который поднимает темы взросления, дружбы и семьи. Отдельно отмечают удачный саундтрек, который создаёт впечатление отличной музыки к фильму. Критики также высоко оценили графику и короткую длительность — Mixtape проходится примерно за три часа.

Что пишут критики про игру Mixtape:

Mixtape — это невероятно. Проект с захватывающим сюжетом, который выступает отчасти игрой, отчасти фильмом, а отчасти — музыкальным альбомом. Игра запечатлевает конец подростковой жизни, дружбы и семьи, одновременно заглядывая в будущее и любуясь его возможностями. Одним словом, это незаменимая игра.

Mixtape представляет собой игру с потрясающей графикой и зажигательным саундтреком, полным ностальгических ноток. Это трогательная история взросления, в которую невероятно приятно играть.

Благодаря великолепным сценам, потрясающему визуальному оформлению и впечатляющему саундтреку Mixtape создаёт одну из самых содержательных сюжетных игр за долгое время. Она прекрасна визуально, доставляет удовольствие при прослушивании музыки и доставляет массу позитивных впечатлений при прохождении.

Стиль, саундтрек и уникальный повествовательный подход Mixtape в совокупности вызывают как новые, так и давно забытые чувства. Простые моменты заставляют ценить жизнь такой, какая она есть: непрерывную эволюцию, а не статичное состояние.

Повествование в Mixtape прекрасно и мимолётно; каждая песня тщательно подобрана, и хотя время пролетает быстро, Mixtape — невероятный альбом. Продолжительность не стала для меня проблемой, поскольку он похож на интерактивный фильм, в котором нет ничего лишнего или ненужного.

Mixtape уже доступна на ПК, PS5, Xbox Series и Nintendo Switch 2. В игре есть русский перевод в виде субтитров.