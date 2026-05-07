Большой трейлер сериала «Мыс страха» с Хавьером Бардемом — старт 5 июня

Компания Apple представила трейлер сериала «Мыс страха». Триллер стартует на стриминговом сервисе Apple TV уже 5 июня.

Видео доступно на YouTube-канале Apple TV. Права на видео принадлежат Apple.

Шоу выступит ремейком одноимённой картины 1991 года. Сериал расскажет о супругах-адвокатах, в чьих жизнях появляется опасный преступник. Он провёл в тюрьме долгие 14 лет и теперь хочет отомстить семье адвокатов, которые могли спасти его от заключения.

Главные роли в шоу сыграли Эми Адамс («Прибытие»), Хавьер Бардем («Старикам тут не место»), Патрик Уилсон («Заклятие») и другие актёры. Продюсерами выступили Мартин Скорсезе и Стивен Спилберг — они работали над оригинальным фильмом 35-летней давности.