Постеры с героями второго сезона «Аватара: Легенда об Аанге» — выход 25 июня

Стриминговый сервис Netflix представил постеры с героями второго сезона сериала «Аватар: Легенда об Аанге». На них показаны сам Аанг, а также Катара, Сокка и Тоф.

Шоу рассказывает историю Аанга — человека, которому покорны все четыре стихии: вода, огонь, земля и воздух. 12-летний мальчик вместе со своими друзьями вынужден противостоять хозяину огня, из-за которого продолжается кровопролитная 100-летняя война. Во втором сезоне герои попытаются заручиться поддержкой Царя Земли.

Продолжение «Аватара: Легенда об Аанге» выйдет на Netflix 25 июня. Главные роли в сериале исполняют Дэниел Дэ Ким («Остаться в живых»), Кен Люн («Час пик»), Пол Ли («Мандалорец») и другие актёры. Авторы шоу уже сняли третий сезон, который станет для проекта большим финалом.