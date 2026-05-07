Россия вошла в топ-3 по сборам фильма «Вот это драма!» с Робертом Паттинсоном и Зендеей

Портал Global Box Office раскрыл информацию о сборах фильма «Вот это драма!» в разных странах. По данным СМИ, в российском прокате картина собрала $ 8,2 млн (около 600 млн рублей).

Таким образом, Россия вошла в топ-3 стран по кассе ленты. Больше «Вот это драма!» собрала только в Великобритании ($ 13 млн) и США ($ 47 млн). По всему миру сборы фильма достигли $ 122 млн, став четвёртой самой кассовой картиной студии A24.

«Вот это драма!» рассказывает о влюблённой паре. За пару дней до свадьбы Чарли узнаёт об Эмме то, что предпочёл бы не знать, и теперь их отношения находятся под угрозой. Главные роли исполнили Роберт Паттинсон («Бэтмен») и Зендея («Дюна»). Ленту высоко оценили как зрители, так и критики: на агрегаторе Rotten Tomatoes она получила 77% свежести от обозревателей и 78% от зрителей.