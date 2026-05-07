«Проект «Конец света» — самый популярный фильм у российских пиратов в апреле
Компания F6 по просьбе «Бюллетеня кинопрокатчика» составила список самых популярных фильмов и сериалов у российских пиратов в апреле 2026 года. Статистика публикуется каждый месяц, а её результаты основаны на числе нелегальных копий картин, найденных в российском сегменте интернета.

Первое место в рейтинге занял фантастический фильм «Проект «Конец света» с Райаном Гослингом. Следующим в списке оказалась криминальная лента «Наследник», а на третьей строчке расположился «Аватар 3: Пламя и пепел».

Лидером топа самых популярных сериалов среди российских пиратов стали «Пацаны». Следом за ним идут «Грачи» и «Детектив Холе».

Топ-5 самых популярных фильмов у российских пиратов в апреле 2026 года:

  1. «Проект «Конец света».
  2. «Наследник».
  3. «Аватар 3: Пламя и пепел».
  4. «Майк и Ник и Ник и Элис».
  5. «Я иду искать 2».

Топ-5 самых популярных сериалов у российских пиратов в апреле 2026 года:

  1. «Пацаны».
  2. «Грачи».
  3. «Детектив Холе».
  4. «История любви».
  5. «Клиника».
