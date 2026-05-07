«Проект «Конец света» — самый популярный фильм у российских пиратов в апреле

Компания F6 по просьбе «Бюллетеня кинопрокатчика» составила список самых популярных фильмов и сериалов у российских пиратов в апреле 2026 года. Статистика публикуется каждый месяц, а её результаты основаны на числе нелегальных копий картин, найденных в российском сегменте интернета.
Первое место в рейтинге занял фантастический фильм «Проект «Конец света» с Райаном Гослингом. Следующим в списке оказалась криминальная лента «Наследник», а на третьей строчке расположился «Аватар 3: Пламя и пепел».
Лидером топа самых популярных сериалов среди российских пиратов стали «Пацаны». Следом за ним идут «Грачи» и «Детектив Холе».
Топ-5 самых популярных фильмов у российских пиратов в апреле 2026 года:
- «Проект «Конец света».
- «Наследник».
- «Аватар 3: Пламя и пепел».
- «Майк и Ник и Ник и Элис».
- «Я иду искать 2».
Топ-5 самых популярных сериалов у российских пиратов в апреле 2026 года:
- «Пацаны».
- «Грачи».
- «Детектив Холе».
- «История любви».
- «Клиника».