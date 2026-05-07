Трейлер мультфильма «Миньоны и монстры» — выход 1 июля

Кинокомпания Universal Pictures представила трейлер мультфильма «Миньоны и монстры». Новая картина про знаменитых существ из «Гадкого я» выйдет в мировом прокате 1 июля.

Видео доступно на YouTube-канале Universal Pictures. Права на видео принадлежат Universal Pictures.

Сюжет предстоящей ленты перенесёт Миньонов в 1920-е годы. Теперь они решают снять собственный фильм ужасов в Голливуде. Для этого им предстоит найти самых страшных существ.

Лента выступит третьей частью спин-оффа про Миньонов и седьмым фильмом во франшизе «Гадкий я». Предыдущая картина в серии про жёлтых существ под названием «Миньоны: Грювитация» вышла в 2022 году и собрала в прокате около $ 940 млн.

