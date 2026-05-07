Вышла WILL: Follow The Light — приключение про смотрителя маяка

7 мая состоялся релиз WILL: Follow The Light — приключенческой игры от студии TomorrowHead. Проект уже доступен на ПК, Xbox Series и PlayStation 5.

Главным героем игры выступает Уилл — смотритель маяка на скандинавском острове. В один момент он узнаёт, что его сын пропал. Теперь ему необходимо исследовать суровую северную территорию, чтобы раскрыть семейные тайны.

Игра представляет собой приключение от первого лица. Пользователям предстоит исследовать острова, управлять лодкой и упряжкой, а также бороться со стихией и решать различные головоломки. В проекте есть русская локализация в виде субтитров.