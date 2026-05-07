Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышла WILL: Follow The Light — приключение про смотрителя маяка

Вышла WILL: Follow The Light — приключение про смотрителя маяка
Комментарии

7 мая состоялся релиз WILL: Follow The Light — приключенческой игры от студии TomorrowHead. Проект уже доступен на ПК, Xbox Series и PlayStation 5.

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат TomorrowHead.

Главным героем игры выступает Уилл — смотритель маяка на скандинавском острове. В один момент он узнаёт, что его сын пропал. Теперь ему необходимо исследовать суровую северную территорию, чтобы раскрыть семейные тайны.

Игра представляет собой приключение от первого лица. Пользователям предстоит исследовать острова, управлять лодкой и упряжкой, а также бороться со стихией и решать различные головоломки. В проекте есть русская локализация в виде субтитров.

О другой популярной видеоигре:
«Ещё один ход»: новые «Герои» затягивают, как в детстве
«Ещё один ход»: новые «Герои» затягивают, как в детстве
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android