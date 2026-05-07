Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Мультсериал «Охотники за привидениями» от Netflix выйдет в 2027 году

Мультсериал «Охотники за привидениями» от Netflix выйдет в 2027 году
Комментарии

Издание Deadline раскрыло дату выхода нового мультсериала по «Охотникам за привидениями». Анимационное шоу выйдет на стриминговом сервисе Netflix в 2027 году.

Сюжет проекта пока неизвестен. В издании отметили, что исполнитель одной из главных ролей в оригинальных фильмах Дэн Эйкройд выступает исполнительным продюсером сериала. За производство шоу также отвечают компании Netflix и Sony Pictures Animation.

Франшиза уже не первый раз получает мультсериал. Первое анимационное шоу под названием «Настоящие охотники за привидениями», которое основано на оригинальном фильме, транслировалось с 1986 по 1991 год. Спустя шесть лет вышел другой проект — «Экстремальные охотники за привидениями», рассказывающий о другой команде, которая ловит призраков.

О другом популярном сериале:
Почему продолжение «Клиники» — лучший ситком года (с оговоркой)
Почему продолжение «Клиники» — лучший ситком года (с оговоркой)
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android