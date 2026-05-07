Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В Wuthering Waves появятся герои из аниме «Киберпанк: Бегущие по краю»

В Wuthering Waves появятся герои из аниме «Киберпанк: Бегущие по краю»
Комментарии

Студия Kuro Games объявила о коллаборации игры Wuthering Waves с аниме «Киберпанк: Бегущие по краю». Кроссовер состоится уже в июне. Разработчики также представили тизер ивента.

Видео доступно на YouTube-канале Wuthering Waves. Права на видео принадлежат Kuro Games/CD Projekt RED.

В ролике продемонстрировали Люси и Ребекку — героев из популярного аниме по игре Cyberpunk от студии CD Projekt RED. Они появятся в самой Wuthering Waves в качестве играбельных персонажей. В конце видео также демонстрируют главного героя сериала Дэвида Мартинеса. Не исключено, что он также станет доступен в игре.

Люси и Ребекка станут пятизвёздночными персонажами. Первая сможет орудовать моно-проводом, а вторая — тяжёлой винтовкой. При этом героини появятся на планете Соларис-3 из Wuthering Waves — город Найт-Сити не станет местом действия в коллаборации. Сам кроссовер стартует вместе с апдейтом версии 3.4.

О другой популярной видеоигре:
12 советов для новичков в Heroes of Might and Magic: Olden Era
12 советов для новичков в Heroes of Might and Magic: Olden Era
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android