В Wuthering Waves появятся герои из аниме «Киберпанк: Бегущие по краю»

Студия Kuro Games объявила о коллаборации игры Wuthering Waves с аниме «Киберпанк: Бегущие по краю». Кроссовер состоится уже в июне. Разработчики также представили тизер ивента.

В ролике продемонстрировали Люси и Ребекку — героев из популярного аниме по игре Cyberpunk от студии CD Projekt RED. Они появятся в самой Wuthering Waves в качестве играбельных персонажей. В конце видео также демонстрируют главного героя сериала Дэвида Мартинеса. Не исключено, что он также станет доступен в игре.

Люси и Ребекка станут пятизвёздночными персонажами. Первая сможет орудовать моно-проводом, а вторая — тяжёлой винтовкой. При этом героини появятся на планете Соларис-3 из Wuthering Waves — город Найт-Сити не станет местом действия в коллаборации. Сам кроссовер стартует вместе с апдейтом версии 3.4.