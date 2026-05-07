В The Sims 4 пройдёт ивент с сериалом «Бриджертоны» — старт 12 мая

Компании Netflix и Electronic Arts объявили, что в игре The Sims 4 пройдёт коллаборация со знаменитым сериалом «Бриджертоны». Ивент стартует 12 мая и продлится до 7 июля.

В рамках события пользователи смогут получить более 22 предметов, связанных с шоу. Они могут быть использованы при строительстве домов, покупке одежды, а также при создании персонажей. Кроме того, в игре станет доступна новая черта характера.

В The Sims 4 также добавят два платных набора: «Для маскарадного зала леди Бриджертон» и «Для создания образа леди Бриджертон на маскарадном балу». Стоимость каждого составит $ 6,99 (около 500 рублей). Коллаборация основана на четвёртом шоу и предоставит возможность получить платья и аксессуары, связанные с маскарадом.

