В третьем сезоне сериала «Рай» сыграют Элайджа Вуд и Мелисса Бенойст из «Супергёрл»

В третьем сезоне сериала «Рай» сыграют Элайджа Вуд и Мелисса Бенойст из «Супергёрл»
Голливудский сценарист и шоураннер Дэн Фогельман поделился деталями третьего сезона сериала «Рай». Как оказалось, в последнем сезоне фантастического проекта сыграют ещё два известных актёра: Элайджа Вуд («Властелин Колец») и Мелисса Бенойст (сериал «Супергёрл»).

Пока неясно, кого именно сыграют артисты. Вполне возможно, у них будут второстепенные роли — как у Шейлин Вудли во втором сезоне проекта. Сам Фогельман отметил лишь, что зрители «не готовы к тому, что их ждёт» в продолжении.

«Рай» рассказывает историю команды службы безопасности, которая получает задание защищать президента США. Однажды чиновника находят мёртвым в его собственном доме — постепенно зритель выясняет, что знает далеко не всю картину происходящего. В продолжении главный герой Ксавьер отправляется на поиски квантового компьютера, который должен каким-то образом изменить происходящие события.

Шоу запустилось в 2025 году и уже стало одним из самых популярных проектов онлайн-кинотеатра Hulu. За производство сериала отвечает Дэн Фогельман, автор драмы «Это мы».

Теннис, скандалы и амбиции: каким получился сериал «Первая ракетка»
