Первый кадр криминальной драмы «Бумажный тигр» с Адамом Драйвером и Скарлетт Йоханссон

Компания NEON поделилась дебютным кадром «Бумажного тигра». Это криминальная драма Джеймса Грэя, режиссёра «К звёздам» с Брэдом Питтом и других картин.

Фото: NEON

Два брата пытаются достичь «американской мечты», но когда их семьям угрожает русская мафия, они сталкиваются с жестокой реальностью, полной насилия и коррупции.

Главные роли в ленте исполнили Адам Драйвер, Скарлетт Йоханссон и Майлз Теллер. Изначально вместо Йоханссон и Теллера в картине должны были сняться Энн Хэтэуэй и Джереми Стронг, но договориться с ними не получилось.

Премьера состоится на Каннском кинофестивале, который пройдёт с 12 по 23 мая.

