«Люди будут злы на меня»: Татьяна Маслани — о возвращении к роли Женщины-Халка
Поделиться
Недавно на интервью Татьяну Маслани спросили, что она думает о втором сезоне сериала «Женщина-Халк» или о своём возвращении к роли героини в другом проекте Marvel.
Актриса рассказала, что люди невзлюбили сериал и её персонажа, поэтому ей немного странно думать о том, чтобы вернуться к этой роли. По словам Маслани, люди наверняка будут агрессивно настроены к тому, чтобы героиня вернулась.
Я не знаю. Думаю, люди будут так злы на меня за то, что я снова окажусь на их экранах.
Сериал «Женщина-Халк» вышел в 2022 году и собрал вокруг себя, скорее, негативный фон. В основном шоу критиковали из-за низкого качества и нелепых сцен.
Комментарии
- 8 мая 2026
-
08:10
-
07:35
-
07:02
-
06:57
- 7 мая 2026
-
22:34
-
20:53
-
20:15
-
19:37
-
19:11
-
18:47
-
18:29
-
18:09
-
17:46
-
17:21
-
17:07
-
16:54
-
16:35
-
16:12
-
15:56
-
15:36
-
15:15
-
14:54
-
14:33
-
14:23
-
14:11
-
13:50
-
13:40
-
13:29
-
13:15
-
13:07
-
12:53
-
12:43
-
12:01
-
11:13
-
10:26