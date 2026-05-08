«Люди будут злы на меня»: Татьяна Маслани — о возвращении к роли Женщины-Халка

Недавно на интервью Татьяну Маслани спросили, что она думает о втором сезоне сериала «Женщина-Халк» или о своём возвращении к роли героини в другом проекте Marvel.

Актриса рассказала, что люди невзлюбили сериал и её персонажа, поэтому ей немного странно думать о том, чтобы вернуться к этой роли. По словам Маслани, люди наверняка будут агрессивно настроены к тому, чтобы героиня вернулась.

Я не знаю. Думаю, люди будут так злы на меня за то, что я снова окажусь на их экранах.

Сериал «Женщина-Халк» вышел в 2022 году и собрал вокруг себя, скорее, негативный фон. В основном шоу критиковали из-за низкого качества и нелепых сцен.