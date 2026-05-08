Шарлиз Терон снова поработает с режиссёром триллера «На вершине» от Netflix

По данным Deadline, актриса Шарлиз Терон снова поработает с режиссёром триллера «На вершине» Бальтасаром Кормакуром. Дуэт будет задействован в проекте Six Clean Kills для Universal Pictures. В первый раз их совместной работой занимался Netflix.

Кормакур выступит режиссёром картины, а Терон станет её продюсером. Не исключено, что она сыграет в ленте главную роль, но это пока не подтверждено. Фильм снят по неопубликованному роману Стэна Пэриша, который адаптирует сценарий.

Старший вице-президент по производственному развитию Райан Джонс и директор по производственному развитию Кристин Сан будут курировать проект для студии.

