В Resident Evil Requiem появился мини-режим в духе рогаликов с Леоном

Capcom выпустила патч для Resident Evil Requiem. С ним в игре появился бесплатный мини-режим Leon Must Die Forever, который отсылает к мини-игре Ethan Must Die из Resident Evil 7.

В нём в роли Леона нужно проходить уровни, на которых необходимо убивать врагов. Вместе с этим важно улучшать навыки героя и открывать новые умения. В конце забега будет босс Виктор. Каждый забег ограничен по времени. По большей части этот режим вдохновлён рогаликами.

Фото: Capcom

Для Resident Evil Requiem разрабатывают и сюжетное дополнение. О чём конкретно оно расскажет, неизвестно, но, по слухам, DLC посвятят Леону или Крису Редфилду.

