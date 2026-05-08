Звезда «Большой маленькой лжи» Шейлин Вудли сыграет в эротическом триллере Motherʼs Helper
По информации Deadline, звезда «Большой маленькой лжи», «Мизантропа» и «Рая» Шейлин Вудли сыграет главную роль в эротическом триллере Motherʼs Helper.
Проект рассказывает о женщине, изо всех сил пытающейся найти баланс между работой, детьми и браком. Героиня нанимает привлекательного молодого человека помогать по дому. Вскоре между ними возникает некая связь, которая перестаёт в увлечение друг другом.
В актёрский состав также войдут Люк Кирби («Удивительная миссис Мейзел») и Майло Каллахэн («Благодетель»). За постановку и сценарий отвечает Бриджет Молони. Для нее проект станет полнометражным режиссёрским дебютом.
