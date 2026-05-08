Nintendo повысит цены на консоли Switch 2 с 1 сентября

Компания Nintendo объявила о повышении цен на консоль Switch 2. С 1 сентября портативная приставка будет стоить $ 499 в США и € 499 в Европе — сейчас цена составляет $ 449 и € 469 соответственно.

В компании заявили, что повышение стоимости Switch 2 — вынужденная мера на фоне изменившихся рыночных условий и рост цен на память по всему миру. Ситуация затронет и родную для корпорации Японию, где приставка начнёт стоить 59 980 йен (около 28,5 тыс. рублей).

Ранее цены на свои консоли также подняли Sony и Microsoft на фоне всё того же кризиса памяти. Актуальные цены на PS5 и Xbox Series — $ 649 за базовые версии устройств.

