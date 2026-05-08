«Уникальный фильм ужасов»: первые критики в восторге от «Закулисья реальности»

«Уникальный фильм ужасов»: первые критики в восторге от «Закулисья реальности»
29 мая состоится мировая премьера фильма ужасов «Закулисье реальности». Хоррор о лиминальных пространствах по мотивам серии короткометражек The Backrooms снял Кейн Парсонс, который запустил франшизу на YouTube в 2022 году.

В начале мая некоторые журналисты уже посмотрели картину и поделились своими впечатлениями в соцсетях. Они называют новинку очень пугающим зрелищем, которое отлично адаптирует веб-сериал в формат полнометражного фильма с голливудскими актёрами.

Что пишут первые критики про фильм «Закулисье реальности»

Это фильм о лиминальных пространствах, петлях, в которые мы себя завязываем, и о том, можем ли мы выбраться из бесконечного лабиринта наших решений. Это психоделично, жутко и невероятно эффектно.
«Закулисье реальности» Кейна Парсонса — это дикая вещь. Совершенно уникальный и оригинальный фильм ужасов, который пугает и напрягает, одновременно утягивая глубже в свой жуткий, пограничный кошмар. Тот самый фильм, который проникает тебе под кожу и остаётся там.
«Закулисье реальности» — это то ещё путешествие. Блестящее, пугающее произведение. Клаустрофобное, пульсирующее и жуткое, жуткое зрелище. Отличная проработка вселенной, от напряжения сидишь на краешке кресла и наслаждаешься пугающими моментами.
«Закулисье реальности» в конечном итоге работает лучше как веб-сериал, Кейн Парсонс выпустил многообещающий дебютный фильм, закрепив себя как автор, за которым стоит следить. Я обожаю лиминальные хорроры, и, когда «Закулисье реальности» работает, это настоящий кошмар. Безусловно, лучшая адаптация крипипасты на сегодняшний день.

Премьера «Закулисья реальности» в России состоится уже 4 июня. Полноценные обзоры критиков должны выйти во второй половине мая.

