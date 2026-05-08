Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Path of Exile 2 получит крупнейший апдейт «Возвращение древних» — релиз 29 мая

Path of Exile 2 получит крупнейший апдейт «Возвращение древних» — релиз 29 мая
Комментарии

Студия Grinding Gear Games раскрыла детали крупного обновления для игры Path of Exile 2. Апдейт под названием «Возвращение древних» выйдет 29 мая.

Видео доступно на YouTube-канале Path of Exile. Права на видео принадлежат Grinding Gear Games.

Сюжет патча будет связан с ползучей порчей, которая разрушила континент Рэкласт. Игроки должны найти создателей Третьего эдикта, добравшись до крепости и расправившись с местными врагами. Поможет в этом деле волшебник Дориане.

Вместе с апдейтом в Path of Exile 2 появится переработанное древо навыков, а специальные узлы помогут пользоваться новыми комбинациями. Кроме того, пользователи смогут встречать мастеров Атласа, которые научат игроков специализированным навыкам.

Обновление добавит в игру два класса: это Ходящая среди духов и Мастер боевых искусств. Первая способна приручать зверей и применять способности животных. Мастер может использовать в битве призрачные колокола, а также создавать иллюзии.

В Path of Exile 2 также появятся 30 новых карт, по которым можно путешествовать. Каждая локация имеет уникальный дизайн, а в конце пользователей ждёт босс.

О другой популярной видеоигре:
«Ещё один ход»: новые «Герои» затягивают, как в детстве
«Ещё один ход»: новые «Герои» затягивают, как в детстве
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android