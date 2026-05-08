Path of Exile 2 получит крупнейший апдейт «Возвращение древних» — релиз 29 мая

Студия Grinding Gear Games раскрыла детали крупного обновления для игры Path of Exile 2. Апдейт под названием «Возвращение древних» выйдет 29 мая.

Сюжет патча будет связан с ползучей порчей, которая разрушила континент Рэкласт. Игроки должны найти создателей Третьего эдикта, добравшись до крепости и расправившись с местными врагами. Поможет в этом деле волшебник Дориане.

Вместе с апдейтом в Path of Exile 2 появится переработанное древо навыков, а специальные узлы помогут пользоваться новыми комбинациями. Кроме того, пользователи смогут встречать мастеров Атласа, которые научат игроков специализированным навыкам.

Обновление добавит в игру два класса: это Ходящая среди духов и Мастер боевых искусств. Первая способна приручать зверей и применять способности животных. Мастер может использовать в битве призрачные колокола, а также создавать иллюзии.

В Path of Exile 2 также появятся 30 новых карт, по которым можно путешествовать. Каждая локация имеет уникальный дизайн, а в конце пользователей ждёт босс.