В EA Sports FC 26 вышла «Команда сезона» с игроками Лиги 1 во главе с Витиньей

8 мая в EA Sports FC 26 начался четвёртый этап события «Команда сезона» (Team Of The Season — TOTS). В режиме Ultimate Team появились усиленные карточки лучших футболистов из французской Лиги 1, особенно проявивших себя в последние девять месяцев. Их можно получить в наборах или приобрести на трансферном рынке за внушительную сумму.

В этот раз в команду лучших игроков сезона вошли представители четырёх чемпионатов — Лиги 1, женской Лиги 1, женской американской лиги NWSL и турецкой Суперлиги. Лидерами TOTS-команды стали полузащитник «ПСЖ» Витинья и нападающие из французской женской лиги Темва и Табита Чавинги — они получили рейтинг 97 баллов и четыре игровых стиля.

Четвёртая часть «Команды сезона» в EA Sports FC 26 будет доступна до 15 мая. После этого в игру добавят лучших игроков из Ла Лиги и других чемпионатов. Сборник из лучших игроков TOTS появится в игре 22 мая.