Промокоды Genshin Impact к патчу 6.6 — по 300 примогемов бесплатно
В рамках прямой трансляции перед выходом новой версии 6.6 (Луна VII) разработчики Genshin Impact представили три новых промокода для игроков — каждый по традиции даёт 100 примогемов и ресурс для развития персонажа.
Промокоды для Genshin Impact со стрима версии 6.6
- BacktoSumeru — 100 примогемов и 10 волшебной руды усиления.
- NicolaCoco — 100 примогемов и 5 книжек опыта героя.
- WilltoWin — 100 примогемов и 50 000 моры.
Активировать промокоды можно в разделе «Настройки» внутри игры или на сайте разработчиков по этой ссылке. Все промокоды действуют до 11 мая 7:00 мск, забрать награды позже уже не получится.
