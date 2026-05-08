Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Промокоды Genshin Impact со стрима 8 мая 2026 года, версия Луна 6 (6.6) — как получить 300 примогемов

Промокоды Genshin Impact к патчу 6.6 — по 300 примогемов бесплатно
Комментарии

В рамках прямой трансляции перед выходом новой версии 6.6 (Луна VII) разработчики Genshin Impact представили три новых промокода для игроков — каждый по традиции даёт 100 примогемов и ресурс для развития персонажа.

Промокоды для Genshin Impact со стрима версии 6.6

  • BacktoSumeru — 100 примогемов и 10 волшебной руды усиления.
  • NicolaCoco — 100 примогемов и 5 книжек опыта героя.
  • WilltoWin — 100 примогемов и 50 000 моры.

Активировать промокоды можно в разделе «Настройки» внутри игры или на сайте разработчиков по этой ссылке. Все промокоды действуют до 11 мая 7:00 мск, забрать награды позже уже не получится.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android