В России пожаловались на сбои в скачивании файлов с GitHub

Роскомнадзор заявил, что доступ к ресурсам GitHub ведомством не ограничивается.

Издание «Вёрстка» сообщило, что в России начали ограничивать доступ к популярному сервису для хостинга IT-проектов GitHub. Проблемы с возможностью зайти на сайт начались 5 мая.

По данным СМИ, количество неудачных подключений к сервису выросло до 10%. C 6 мая показатель достиг уже 16%. Для сравнения, в апреле среднее значение аномальных подключений не превышало 4%. При этом крупных сбоев по данным Downdetector на GitHub не зафиксировано. Пользователи жалуются на затруднение в скачивании файлов с портала.

Официально сервис не добавляли в реестр запрещённых сайтов Роскомнадзора. При этом в «Вёрстке» сообщили, что в перечень попали более 130 страниц с самого сайта по решению различных российских органов.