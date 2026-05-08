Авторы Genshin Impact показали тизер Снежной — регион в сеттинге России выйдет в августе

Авторы Genshin Impact показали тизер Снежной — регион в сеттинге России выйдет в августе
Студия HoYoverse в ходе прямой трансляции перед обновлением 6.6 в Genshin Impact показала новые кадры следующего большого региона — Снежная появится в игре уже в августе этого года вместе с версией 7.0.

В тизере можно увидеть заснеженные локации, поезд в Снежноград (ожидается, что его можно будет кастомизировать) и нового электро-персонажа, а также главного героя — Итер предстал в новом образе и с ружьём в руках.

Видео доступно во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат HoYoverse.

Регион Снежная вдохновлён царской Россией — в новой зимней локации будут NPC с русскими именами и отсылки к нашей культуре, а управляет страной богиня любви Царица.

