Натали Портман сыграет в триллере Pumping Black про велоспорт

Натали Портман сыграет в триллере Pumping Black про велоспорт
Издание Variety сообщило, что началась разработка фильма Pumping Black («Чёрный насос»). Дата выхода психологического триллера пока неизвестна. Съёмки картины стартуют осенью.

Сюжет расскажет о 35-летнем Тайлере, который пытается продлить свою карьеру в велоспорте. Его берёт под своё крыло врач Андреа, которая мечтает о власти. Вскоре герой понимает, что девушка скрывает от него жуткие тайны.

Одну из главных ролей исполнит звезда фильмов «Чёрный лебедь» и «Аннигиляция» Натали Портман. В ленте также сыграет Джонатан Бейли, известный по проекту «Бриджертоны». Режиссёром выступит Мими Кейв — одна из авторов сериалов «Холланд» и «Покерфейс».

