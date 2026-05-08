«Team Falcons выиграет». Thorin назвал фаворита PGL Astana 2026

Аналитик Дункан Thorin Шилдс назвал Team Falcons главным претендентом на победу в PGL Astana 2026 в Counter-Strike 2.

По словам Thorin, Финн karrigan Андерсен быстро адаптируется к коллективу, особенно когда ему доверяют звёздные игроки. Аналитик также выделил способность тренера выигрывать по три-четыре карты за счёт решающих ходов.

Думаю, у них есть необработанный талант, который им уже нравится. NiKo играет в CS в середине раунда. m0NESY же любит свободную игру. kyousuke всё равно будет просто бежать вперёд, если только он совсем не сломается и не заставит игроков понервничать. Думаю, у них очень хорошие шансы выиграть этот турнир. Поэтому ставлю на победу Team Falcons

При этом Thorin предупредил об опасности на первом этапе — по его оценке, стоит опасаться Team Spirit, FURIA и PARIVISION.

PGL Astana 2026 пройдёт в Астане, Казахстан с 9 по 17 мая. 16 коллективов сразятся за призовой фонд в размере $ 800 тыс.