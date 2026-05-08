Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Twitch введёт ограничения онлайна и штрафы за накрутку зрителей

Twitch введёт ограничения онлайна и штрафы за накрутку зрителей
Комментарии

Генеральный директор Twitch Дэн Клэнси объявил о новых мерах борьбы с накруткой зрителей. Нововведения появятся на платформе в течение нескольких недель.

Каналам, которые систематически используют ботов, на определённый срок ограничат максимальное количество одновременных зрителей. При повторных нарушениях последуют более длительные санкции и штрафы. Стримеры получат уведомления о применённых мерах и смогут подать апелляцию.

Как только внедряем алгоритмы, способные вычислять накрутку, компании, которые фальсифицируют просмотры, тут же реагируют и делают собственные обновления своих систем, чтобы избегать обнаружения.

По словам Клэнси, платформа не получает никакой выгоды от накрутки, которая также вредит каналам обычных стримеров.

Материалы по теме
Twitch разбанил стримеров из России после блокировок из-за санкций
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android