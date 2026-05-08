Twitch введёт ограничения онлайна и штрафы за накрутку зрителей

Генеральный директор Twitch Дэн Клэнси объявил о новых мерах борьбы с накруткой зрителей. Нововведения появятся на платформе в течение нескольких недель.

Каналам, которые систематически используют ботов, на определённый срок ограничат максимальное количество одновременных зрителей. При повторных нарушениях последуют более длительные санкции и штрафы. Стримеры получат уведомления о применённых мерах и смогут подать апелляцию.

Как только внедряем алгоритмы, способные вычислять накрутку, компании, которые фальсифицируют просмотры, тут же реагируют и делают собственные обновления своих систем, чтобы избегать обнаружения.

По словам Клэнси, платформа не получает никакой выгоды от накрутки, которая также вредит каналам обычных стримеров.