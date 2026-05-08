Сооснователь Kick усомнился в эффективности новых мер Twitch против накрутки

Сооснователь стриминговой платформы Kick Эд Крайен прокомментировал заявление Twitch о борьбе с накруткой зрителей. По его мнению, платформа не будет банить крупных стримеров, поскольку те могут списывать накрутку на действия сторонних лиц.

Крайен также указал на функцию «Стрим вместе» на Twitch, которая позволяет стримерам косвенно использовать ботов через третьих лиц.

Twitch уже ограничивает количество просмотров. Они не будут банить известных стримеров. Применяются те же аргументы — кто-то другой использует ботов на канале.

В качестве альтернативы он описал подход Kick — платформа лишает видимости каналы с ботами с помощью нового алгоритма — такие стримеры становятся невидимыми для неподписанных пользователей.