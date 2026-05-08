Павел Дуров начал рекламировать свой блог в «Телеграме»

Пользователи «Телеграма» обратили внимание, что создатель соцсети Павел Дуров начал массово рекламировать свой канал. Баннер со страницей бизнесмена появился в мессенджере 8 мая.

Теперь сверху списка чатов появилось уведомление с призывом подписаться на англоязычный канал Дурова. Соответствующее сообщение видно как в мобильном приложении, так и на сайте, а также в версии для ПК. Примечательно, что баннер показывается даже для тех пользователей, кто уже подписан на канал.

Павел Дуров ведёт свой канал в «Телеграме» более 10 лет. Там бизнесмен публикует различные посты о своей деятельности, а также рассказывает об апдейтах для мессенджера.

