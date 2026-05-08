В Valorant ослабят Neon и дробовики — изменения выйдут 12 мая

Riot Games готовит изменения агента Neon и дробовиков в патче 12.09, который ожидается 12 мая. Правки направлены против агрессивной игры с дробовиками в сочетании с мобильными агентами.

Neon лишится части мобильности: прыжки во время бега больше не будут давать дополнительную скорость в воздухе. Топливо бега перестанет восстанавливаться от обычных действий, а во время ультимейта энергия будет пополняться только за убийства. Также улучшат визуальные эффекты слайда для лучшего считывания манёвров агента.

Среди дробовиков сильнее всего изменится поведение при стрельбе в движении. У Bucky, Judge и Shorty значительно увеличат разброс при ходьбе, беге, приседе и прыжке. Помимо этого, у Bucky снизят урон за дробину с 20 до 17, у Shorty уменьшат скорострельность с 3.33 до 3.0.