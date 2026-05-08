Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В Valorant ослабят Neon и дробовики — изменения выйдут 12 мая

В Valorant ослабят Neon и дробовики — изменения выйдут 12 мая
Комментарии

Riot Games готовит изменения агента Neon и дробовиков в патче 12.09, который ожидается 12 мая. Правки направлены против агрессивной игры с дробовиками в сочетании с мобильными агентами.

Neon лишится части мобильности: прыжки во время бега больше не будут давать дополнительную скорость в воздухе. Топливо бега перестанет восстанавливаться от обычных действий, а во время ультимейта энергия будет пополняться только за убийства. Также улучшат визуальные эффекты слайда для лучшего считывания манёвров агента.

Видео доступно на YouTube-канале VALORANT. Права принадлежат Riot Games.

Среди дробовиков сильнее всего изменится поведение при стрельбе в движении. У Bucky, Judge и Shorty значительно увеличат разброс при ходьбе, беге, приседе и прыжке. Помимо этого, у Bucky снизят урон за дробину с 20 до 17, у Shorty уменьшат скорострельность с 3.33 до 3.0.

Материалы по теме
Riot Games анонсировала масштабную реформу Valorant Champions Tour с 2027 года
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android