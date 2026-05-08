Авторы Valorant объяснили, почему не выпускают балансные патчи чаще

Менеджер продукта команды агентов и оперативного баланса Valorant Tiffy ответила на вопросы игроков под статьёй о предстоящих изменениях Neon и дробовиков.

Один из пользователей предложил выпускать патчи чаще, но меньше по объёму — по аналогии с League of Legends. По его мнению, долгая мета с Neon сделала игру нездоровой, а частые правки позволили бы быстрее корректировать баланс.

Tiffy объяснила позицию команды: частые изменения в Valorant наказывают игроков сильнее, чем в других играх, поскольку здесь требуется много времени на изучение механик, таймингов, гранат и привычек под конкретных агентов.

Valorant — быстрая игра, поэтому постоянные изменения агентов могут мешать понимать, во что стоит вкладывать время и что тренировать.

Также она признала, что игроки порой осваивают механики агентов настолько хорошо, что их эффективность выходит за пределы ожиданий разработчиков — именно это, по её словам, произошло с Neon. Команда сейчас ищет баланс между своевременными правками меты и стабильностью игры.

