«Невероятное зрелище». Критики хвалят фильм-концерт Билли Айлиш от Джеймса Кэмерона

8 мая в мировом прокате состоялась премьера Billie Eilish – Hit Me Hard and Soft: The Tour Live in 3D — фильма-концерта знаменитой певицы Билли Айлиш от режиссёра Джеймса Кэмерона («Аватар»). Многие критики уже посмотрели ленту и высоко оценили её: на агрегаторе Rotten Tomatoes она получила 89% свежести.

Обозреватели хвалят ленту за её масштабы — Кэмерон снял картину, чтобы любой зритель мог дистанционно побывать на концерте певицы. Хвалят также темп ленты, который не даёт заскучать ни на секунду. Ругают фильм за отсутствие сюжета, который не даёт углубиться в личность Билли Айлиш.

Что пишут критики про фильм-концерт Билли Айлиш:

Концертный фильм Billie Eilish – Hit Me Hard and Soft: The Tour Live in 3D – это технически впечатляющая картина, которая успешно погружает зрителей в атмосферу живого выступления, позволяя поклонникам наслаждаться происходящим дистанционно.

Для тех, кто не знаком с творчеством Билли Айлиш, песня Hit Me Hard and Soft объясняет её огромную популярность. А для поклонников фильм станет просто находкой.

Фильм снят очень качественно — захватывающее и познавательное зрелище. Поэтому, даже если вы не являетесь поклонником знаменитой певицы, вы узнаете о ней достаточно, чтобы составить представление, какой Билли Айлиш человек за кулисами.

Наблюдать за тем, как Билли Айлиш держит в напряжении более 20 тыс. человек в течение почти двух часов — это нечто невероятное.

Кэмерон и Айлиш не сосредоточились на исследовании того, почему её особое сочетание смелости и самоанализа так глубоко тронуло миллионы людей. Из этого получился бы захватывающий документальный фильм вместо этого эффектного стилистического эксперимента.

Фильм стал третьим концертным проектом Билли Айлиш после Live at the O2 2023 года. Во время съёмок использовались 3D-технологии и крупноформатное изображение. По словам Кэмерона, также применялись методы, ранее не использовавшиеся при съёмке концертных картин.