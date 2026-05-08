Стало известно, кого сыграют Скарлетт Йоханссон и Себастиан Стэн в «Бэтмене 2»
Издвние Variety раскрыло, каких персонажей воплотят на экране звёзды фильмов Marvel Себастиан Стэн и Скарлетт Йоханссон. Актёры сыграют прокурора Харви Дента и его жену Гильду Дент, соответственно.

Таким образом, журналисты подтвердили информацию инсайдеров. Харви Дент известен по предыдущим фильмам и комиксам тем, что в один момент он становится одним из врагов Бэтмена по прозвищу Двуликий. Станет ли персонаж антагонистом в сиквеле, пока неизвестно.

Съёмки фильма «Бэтмен 2» стартуют летом, а премьера состоится 1 октября 2027 года. События сиквела развернутся спустя несколько недель после финала первой части — ближе к Рождеству. Режиссёром вновь выступит постановщик оригинала Мэтт Ривз. Главную роль исполнит Роберт Паттинсон («Вот это драма!»).

