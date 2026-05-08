Генри Кавилл и другие — на стильных кадрах фильма «Грязные деньги» Гая Ричи

Портал «Кинопоиск» представил стильные кадры фильма «Грязные деньги». На них показаны Генри Кавилл («Ведьмак») и другие актёры.

Фото: «Кинопоиск»

Лента расскажет о группе профессиональных бойцов, которые разбираются с грабежами и возвращают владельцам огромные деньги. Изначально лента должна была выйти в кинотеатрах в апреле 2025 года, однако релиз перенесли на более поздний срок.

«Грязные деньги» официально выйдут в России 21 мая. Главные роли, помимо Кавилла, исполнили Розамунд Пайк («Исчезнувшая»), Джейк Джилленхол («Исходный код»), Генри Кавилл («Ведьмак») и Эйса Гонсалес («Задача трёх тел»). Режиссёром выступил Гай Ричи («Джентльмены», «Большой куш»).