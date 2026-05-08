Релизный трейлер Forza Horizon 6 — гонка выйдет 19 мая

Компания Microsoft представила релизный трейлер игры Forza Horizon 6. Новая часть популярной гоночной серии выйдет уже 19 мая.

События игры развернутся в современной Японии. В этот раз игроки выступят в роли обычных туристов, которые приехали исследовать автомобильную культуру Страны восходящего солнца. Сначала необходимо пройти отборочный этап, после чего игрок сможет участвовать в самом фестивале Horizon.

Forza Horizon 6 выйдет на ПК, Xbox Series и в подписке Game Pass. В будущем проект выйдет и на PlayStation 5. Для пользователей, оформивших предзаказ, игра станет доступна 14 мая.