Системные требования 007: First Light про Джеймса Бонда
Студия IO Interactive представила системные требования для 007: First Light — новой игры про Джеймса Бонда. Проект выйдет 27 мая на PS5, Xbox Series и ПК.

Для запуска потребуется компьютер с процессором Intel Core i5 — 9500 и видеокартой NVIDIA GeForce GTX 1660. Для комфортной игры понадобится сборка с Intel Core i5-13500 и GeForce RTX 3060Ti. Если пользователи планируют играть с максимальными настройками, необходим ПК с Intel Core i5-13600K и GeForce RTX 5080.

Минимальные системные требования 007: First Light (1080p/30 fps, низкие настройки)

  • ОС: Windows 10/11;
  • Процессор: AMD Ryzen 5 3500 или Intel Core i5 — 9500;
  • Видеокарта: AMD Radeon RX 5700 или NVIDIA GeForce GTX 1660;
  • Оперативная память: 16 ГБ;
  • Место на диске: около 80 ГБ SSD.

Рекомендуемые системные требования 007: First Light (1080p/60 fps, средние настройки)

  • ОС: Windows 10/11;
  • Процессор: AMD Ryzen 5 7600 или Intel Core i5-13500;
  • Видеокарта: AMD Radeon RX 6700 XT или GeForce RTX 3060Ti;
  • Оперативная память: 16 ГБ;
  • Место на диске: около 80 ГБ SSD.

Рекомендуемые системные требования 007: First Light (1440p/60 fps, высокие настройки)

  • ОС: Windows 10/11;
  • Процессор: AMD Ryzen 5 7600 или Intel Core i5-13500;
  • Видеокарта: AMD Radeon RX 7800 ХТ или NVIDIA GeForce RTX 4070;
  • Оперативная память: 16 ГБ;
  • Место на диске: около 80 ГБ SSD.

Рекомендуемые системные требования 007: First Light (4K/60 fps, высокие настройки)

  • ОС: Windows 10/11;
  • Процессор: AMD Ryzen 5 7600 или Intel Core i5-13500;
  • Видеокарта: AMD Radeon RX 7900 ХТX или NVIDIA GeForce RTX 4080;
  • Оперативная память: 16 ГБ;
  • Место на диске: около 80 ГБ SSD.

Рекомендуемые системные требования 007: First Light (4K/200+ fps, с апскейлерами ультранастройки)

  • ОС: Windows 10/11;
  • Процессор: AMD Ryzen 7 7700X или Intel Core i5-13600К;
  • Видеокарта: GeForce RTX 5080;
  • Оперативная память: 32 ГБ;
  • Место на диске: около 80 ГБ SSD.
