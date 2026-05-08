Фильм «Мортал Комбат 2» собрал $ 5 млн на предпоказах

7 мая состоялась мировая премьера фильма «Мортал Комбат 2» — продолжения экранизации культовой серии файтингов. Издание Variety сообщило, что лента собрала $ 5,2 млн на предпоказах.

Картине прогнозируют старт в $ 50 млн, что гораздо больше, чем у первой части. За первый уикенд фильм «Мортал Комбат» собрал $ 23 млн в США — такого результата картина добилась, несмотря на то что вышла одновременно в кинотеатрах и на стриминговом сервисе HBO Max.

«Мортал Комбат 2» расскажет, как чемпионы Земного царства вступят в схватку друг с другом, чтобы победить в кровавом турнире. В этот раз к ним присоединяется знаменитый Джонни Кейдж — актёр и превосходный боец, которого воплотил на экране звезда сериала «Пацаны» Карл Урбан. Вместе герои должны предотвратить тёмное правление Шао Кана раз и навсегда.