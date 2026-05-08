Первый постер триллера «Соперники Амзиа Кинга» с Мэттью Макконахи — выход в августе

Кинокомпания Black Bear представила первый постер фильма «Соперники Амзиа Кинга». Криминальный триллер выйдет в мировом прокате в августе. Более точную дату премьеры раскроют позже.

Фото: Black Bear Pictures

Сюжет картины развернётся в американском штате Оклахома. Лента расскажет о противостоянии руководителя фабрики по производству мёда по имени Амзиа Кинг с конкурентами. Он также должен совмещать криминальную деятельность с воспитанием дочери.

Главную роль исполнил знаменитый актёр Мэттью Макконахи («Интерстеллар»). В картине также сыграли Курт Рассел («Омерзительная восьмерка») и другие артисты. Режиссёром выступил Эндрю Паттерсон («Бескрайняя ночь»). Первый трейлер ленты выйдет 11 мая.