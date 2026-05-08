Брутальные постеры спецэпизода «Карателя» от Marvel — премьера 12 мая

Студия Marvel представила брутальные постеры к фильма «Каратель: Последнее убийство». Спецэпизод выйдет на стриминговом сервисе Disney+ уже 12 мая.

Картина представляет собой отдельный специальный эпизод в киновселенной Marvel, который плавно подведёт героя к событиям картины «Человек-паук: Совершенно новый день» после второго сезона «Сорвиголовы». Ранее исполнитель главной роли Джон Бернтал рассказывал, что спецэпизод будет не менее жестоким и серьёзным, чем оригинальный сериал про антигероя от Netflix.

Каратель впервые появился во втором сезоне сериала «Сорвиголова» от Netflix в 2016 году. После этого он получил целых два сезона спин-оффа про Фрэнка Кастла. Герой также вернулся в проект «Сорвиголова: Рождённый заново», а уже 31 июля появится в фильме «Человек-паук: Совершенно новый день».