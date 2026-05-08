«У меня было слишком большое эго». Senzu — о переходе в BCGame и игре с s1mple

Профессиональный игрок в CS 2 Азбаяр Senzu Мунхболд принял участие в Q&A-сессии на YouTube-канале BCGame после перехода в клуб на правах аренды из The Mongolz.

Игрок рассказал, как путь через нижнюю сетку до финала мэйджора изменил его отношение к игре и к себе.

У меня было слишком большое эго. Сейчас думаю, моё эго полностью исчезло. Теперь я многое понимаю и, по крайней мере, меняюсь как человек.

На вопрос о главном отличии интернациональной команды от The MongolZ Senzu выделил языковой барьер, но назвал переход новым приключением. Об игре рядом с s1mple отозвался коротко:

Круто. Я в предвкушении.

Senzu представит BCGame на трёх турнирах. Ближайший из них — IEM Atlanta 2026, где он надеется сыграть против бывших одноклубников из The MongolZ.

