Расписание первого дня групповой стадии PGL Astana 2026 в Counter-Strike 2

Сегодня, 9 мая, стартует турнир PGL Astana 2026 в Counter-Strike 2.

В этот день зрителей ждёт восемь матчей. Команды сыграют в серии best-of-3 (до двух побед), всего будет пять игровых раундов. Результаты серии повлияют на дальнейшую расстановку в группе.

Расписание PGL Astana 2026 на субботу, 9 мая

8:00. Aurora Gaming (Турция) — HEROIC (Швеция)

8:00. G2 Esports (Европа) — Fisher College (Европа)

11:00. MOUZ (Европа) — Gentle Mates (Испания)

11:00. The MongolZ (Монголия) — magic (Европа)

14:00. Team Falcons (Европа) — K27 (Россия)

14:00. Team Spirit (Россия) — The Huns (Монголия)

17:00. FURIA (Бразилия) — Monte (Европа)

17:00. PARIVISION (Россия) — 9z team (Южная Америка).

PGL Astana 2026 проходит с 9 по 17 мая в Астане, Казахстан. 16 команд сражаются за призовой фонд в размере $ 800 тыс.