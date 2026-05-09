Зрители оценили фильм «Мортал Комбат 2» немного ниже первой части

7 мая состоялась мировая премьера фильма «Мортал Комбат 2» — продолжения экранизации знаменитого файтинга. Компания CinemaScore опубликовала рейтинг ленты от зрителей, которых опросили после завершения сеансов.

Картина получила оценку «В». Таким образом, сиквел понравился зрителям немного меньше, чем первая часть 2021 года (В+). Кроме того, ленту оценили ниже, чем классическую экранизацию Mortal Kombat 1995 года (А-). При этом критики оценили вторую часть выше оригинала: на агрегаторе Rotten Tomatoes она получила 65% свежести, когда предыдущая лента — 55%.

Фото: CinemaScore

«Мортал Комбат 2» расскажет, как чемпионы Земного царства вступят в схватку друг с другом, чтобы победить в кровавом турнире. В этот раз к ним присоединяется знаменитый Джонни Кейдж — актёр и превосходный боец, которого воплотил на экране звезда сериала «Пацаны» Карл Урбан. Вместе герои должны предотвратить тёмное правление Шао Кана раз и навсегда.

