Сюжет хоррора «Ужасающий 4» развернётся в канун Нового года
Режиссёр серии хорроров «Ужасающий» Дэмиен Леоне рассказал о сюжете предстоящей четвёртой части. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в соцсетях.

По словам постановщика, в заключительной части клоун Арт начнёт своё кровавое шествие в канун Нового года. Примечательно, что в первых двух фильмах хоррор-франшизы действие разворачивалось на Хэллоуин, а в триквеле — на Рождество.

Никакого космоса. Никакого пасхального кролика. Арт встречает Новый год!

Дата выхода «Ужасающего 4» пока неизвестна. Ранее режиссёр сообщал, что продолжение станет финальным для всей серии про клоуна Арта. Режиссёр также назвал четвёртую часть самой сложной картиной франшизы.

