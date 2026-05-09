Зрители оценили фильм «Овечьи детективы» с Хью Джекманом немного ниже «Мелодии их мечты»

8 мая состоялась премьера фильма «Овечьи детективы» — комедии с Хью Джекманом («Дэдпул и Росомаха») в главной роли. Спустя день компания CinemaScore опубликовала рейтинг картины от зрителей, которых опросили после окончания сеансов.

Лента получила высокую оценку «А-». Таким образом, фильм понравился зрителям немного меньше, чем предыдущая картина с Хью Джекманом — «Мелодия их мечты» (А). Критики также высоко оценили комедию: на агрегаторe Rotten Tomatoes она получила 93% свежести.

Фото: CinemaScore

«Овечьи детективы» расскажут историю пастуха Джорджа, который каждый день читает своим овцам детективные книги. Однажды на ферме происходит преступление, из-за чего животным приходится начать расследование запутанного дела. Помимо Джекмана, главные роли исполнили Эмма Томпсон («Реальная любовь»), Брайан Крэнстон («Во все тяжкие»), Реджина Холл («Битва за битвой») и Патрик Стюарт («Логан»).

